Dode kraaien opgehangen boven akkers in Broechem: "Nutteloos en illegaal"

Volgens Vogelbescherming Vlaanderen zijn boetes mogelijk. "Wij vinden dat het Agentschap Natuur en Bos iets krachtdadiger mag optreden en boetes uitschrijven." De gemeente Ranst wil alvast met de bewuste boeren rond de tafel gaan zitten. "Dit is not done. Er zijn alternatieven en zelfs namaakkraaien in de handel. We gaan de bewuste boeren vragen de dode kraaien te verwijderen. Kinderen en andere passanten schrikken als ze dit zien. We willen ook nagaan of het überhaupt nodig is deze dieren te schieten. Dit is geen goede reclame voor de boeren en voor onze land- en tuinbouwgemeente" , besluit schepen Luc Redig op Radio 2 Antwerpen.