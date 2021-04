Drie nieuwe padelterreinen in Tienen: "Padel is dé sporthype van het moment"

"Wij hebben vijf jaar geleden al drie overdekte terreinen gezet, we waren een beetje pioniers want veel mensen kenden de sport toen niet", vertelt Kristof. "Nu hebben we ook nog drie terreinen buiten in gebruik genomen." En ondertussen groeit het aantal leden bij de padelclub van Tienen. "Twee jaar geleden hadden we 89 leden, nu zijn er dat 350. Maar er kunnen nog mensen bij, met zes velden hebben we ruimte. En de mensen kunnen nu ook kiezen of ze binnen of buiten spelen. Het is een sport die voor iedereen toegankelijk is. En als je lessen volgt, kan je ook snel een niveau hoger geraken", besluit Kristof.