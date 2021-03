Vroeger waren er rivierduinen in Destelbergen: "Duizenden jaren geleden zijn die ontstaan in de ijstijd"

Duinen vind je normaal gezien aan de zee, in de buurt van water, dus je zou niet onmiddellijk denken dat er ooit duinen waren in een landschap zoals in Heusden en Destelbergen. Maar toch is het zo, legt An Vervliet, gedeputeerde voor Erfgoed voor de provincie Oost-Vlaanderen uit: "De loop van de Schelde is door de jaren heen al verschillende keren veranderd", legt Vervliet uit. "Soms door de mens, maar vaak ook door de natuur zelf."