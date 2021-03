Een driedaagse van zon, lente en warmte danst ons land binnen

Woensdagochtend kunnen er lokaal enkele mistbanken verschijnen. Daarna wordt het opnieuw zeer zonnig en vrij warm met maxima van 18 tot 19 graden in de Hoge Ardennen en aan zee en tot 23 graden in het centrum. In de loop van de namiddag kan er aan de kust opnieuw een zwakke zeebries opsteken.

Donderdag 1 april heeft de zon vrij spel. In de meeste streken is het nog vrij warm met maxima van 17 tot 22 graden. Omdat de wind draait naar het noorden tot het noordoosten is het in de kuststreek en over het uiterste westen echter veel koeler met eerder temperaturen tussen 11 en 15 graden.



Vanaf vrijdag wordt het gevoelig frisser. Er waait dan een schrale, matige noordoostenwind.



BEKIJK hier "Het weer" voor de komende dagen: