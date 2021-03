Vijf operatiezalen in Ziekenhuis Oost-Limburg dicht door toename coronapatiënten

Op de campus Sint-Jan in Genk gaan 4 operatiezalen dicht en op de campus Maas en Kempen in Maaseik gaat er 1 zaal dicht. "We hebben die beslissing genomen om personeel vrij te krijgen om te helpen op de covidafdelingen", zegt woordvoerder van het ZOL Jurgen Ritzen. "Ons personeel is dat ondertussen gewoon om te gaan helpen, maar we kijken wel met een bang hartje naar de cijfers, want die mogen niet blijven stijgen zoals de afgelopen dagen."