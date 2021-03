Gebouwen in Caral, de oudste stad van de Amerika's, zijn georiënteerd naar de maan

"Een verrassend feit, dat nooit eerder met een gelijkaardige zekerheid is vastgesteld, is dat het belangrijkste oriëntatiepatroon van deze gebouwen samenvalt met dat van de zuidelijke opkomsten van de maan. De oriëntatie zou samenvallen met volle maan rond de zonnestilstand in juni, en meer bepaald met het meest zuidelijke punt daarvan, wat de grote maanstilstand genoemd wordt", zei César González-García.

"Het is opmerkelijk dat die oriëntaties in verband kunnen worden gebracht met de neerslagcyclussen op de toppen van de Andes, met de daaropvolgende gunstige overstromingen van de rivier, en dus ook met landbouwcyclussen. Dat tijdstip viel ook samen met het einde van het visseizoen, dat plaatsvond over een groot gebied aan de nabijgelegen kust", zo zei hij. González-García is een onderzoeker aan het Incipit-CSIC en de eerste auteur van de nieuwe studie.

Concreet gezien geeft de oriëntatie van deze structuren een sterk verband aan tussen deze piramidevormige gebouwen, die in veel gevallen de omringende bergen oproepen en die dicht bij het stedelijk gebied brengen, en de periodieke gebeurtenissen aan de hemel, die de juiste tijdstippen aanduiden waarop de rites en ceremonies uitgevoerd moeten worden om de economische, landbouw- en viscyclussen te vieren.

Op deze manier kunnen de vijf millenia oude monumenten uit de Supe-vallei gezien worden als de oudste voorbeelden van een echte interactie tussen het landschap en de hemel bij de beschavingen van precolumbiaans Amerika, zo zeggen de onderzoekers, een interactie die duizenden jaren later haar hoogtepunt bereikte met de Inca's.

De studie over Caral is gepubliceerd in Latin American Antiquity. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van het Instituto de Astrofisica de Canarias.