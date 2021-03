Gistel krijgt schenking van half miljoen euro voor nieuw stadspark: “Boost om het park sneller klaar te krijgen”

De afwerking van het nieuwe park was aanvankelijk voorzien voor 2025, maar dankzij de schenking kan de stad dat nu sneller doen. “Dit bedrag geeft een boost om het park sneller klaar te krijgen. We starten deze zomer al met een participatieproject en begin 2022 denken we aan de uitvoering van de aanleg van het park. We hopen er ook recreatie en educatie voor de scholen in de buurt aan te kunnen bieden.”

De gulle schenking voor het nieuwe park komt van Marie-Helene Defever. Zij runde 60 jaar lang een dokterspraktijk met haar broer Egide Defever, die in 2007 het nieuws haalde als een van de oudste actieve dokters. Vijf jaar later overleed de dokter. Uit eerbetoon zal het park dan ook het Dokter Egide Defever Park heten. “Mevrouw Defever draagt op deze manier bij aan het welzijn van alle Gistelnaars. Op de gemeenteraad zal worden voorgesteld om haar het ereburgerschap toe te kennen”, staat te lezen in een persbericht.