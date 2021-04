Decorbouwer Tomorrowland maakt door coronacrisis nu exclusieve belevingsruimtes voor thuis

Geen gigantische magische festivalpodia voorlopig, dus wil Phixion wat magie naar je thuis brengen. Het bedrijf bouwt normaal opvallende podia over de hele wereld. Ze maken ook al 8 jaar decors voor het hoofdpodium van Tomorrowland. Phixion behoort wereldwijd tot de top vijf van festivaldecorbouwers. Nu willen ze hun kennis gebruiken voor permanente interieurs bij mensen thuis. "Afhankelijk van de wensen, voeren we alles uit in zes tot acht weken tijd. Alles is dus klaar om het gemis aan een festivalzomer te verzachten", zegt CEO Philip Van Den Langenbergh. "Onze business heeft enorme klappen gekregen. Op deze manier houden we toch bijna 40 mensen uit de eventsector aan het werk. Noem ons gerust een droomfabriek. Niets is te gek: een hippe mancave in de stijl van James Bond of een ruimte in het thema van je favoriete game. Voor het ontwerp doen we een beroep op de experts van HoXper, een nieuw poot van ons bedrijf."



Alles wordt hier gemaakt. Ze richten zich eerst op de Belgische en Nederlandse markt, maar kijken ook al naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. HoXper moet een volwaardige bedrijfstak worden die, wanneer de pandemie is gaan liggen, kan blijven bestaan. Voor een binnenruimte, zoals een bijzondere slaapkamer, moet je minstens 4000 euro neertellen. Een uniek buitenbureau kan vanaf 18.500 euro. Alles hangt af van de ruimte en de afwerking.