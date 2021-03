Had de politiek vroeger kunnen ingrijpen in zaak rond Sihame El Kaouakibi?

Is het over en out voor Sihame El Kaouakibi? Na nieuwe beschuldigingen heeft het er alle schijn van: er zou 450.000 euro van het gesubsidieerde Let's Go Urban naar de privé-bedrijven versluisd zijn. Al jarenlang circuleren er verhalen over financiële malversaties, maar de politiek bleef haar gul met subsidies besprenkelen. Had die politiek niet eerder kunnen ingrijpen?