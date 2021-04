Reporter gaat mee met moeder tijdens haar coronavaccinatie: “Wat een emotionele gebeurtenis”

“Goeiemiddag, alles goed met je?” Mijn moeder stond me al in de deuropening op te wachten met haar gsm in de hand. Ze had nadat ze een afspraak had gemaakt, een QR-code gekregen die ze moet laten zien in het vaccinatiecentrum. “Het is zover. Ik ben zo blij”, vertrouwde ik haar toe. “Toen je me de mail stuurde met je uitnodiging voor de vaccinatie, was ik emotioneel omdat mijn mama eindelijk gevaccineerd wordt.” “Daar kan ik wel inkomen”, knikt ze.