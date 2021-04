Helft minder files in en rond Antwerpen maar nog altijd  filekoploper: "Aantal vrachtwagens amper gedaald"

Er is een sterke daling in het aantal files te merken op snelwegen in en rond Antwerpen. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum. Het afgelopen jaar verminderde dat aantal met de helft. De coronacrisis speelt daarbij een belangrijke rol, al is er volgens Hajo Beeckman van de verkeersredactie nog veel vrachtverkeer: "In vergelijking met Brussel is de Antwerpse economie meer gericht op industrie en logistiek. Daardoor waren er het afgelopen jaar het meeste files in Antwerpen."