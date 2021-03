Hoe werkt een politieachtervolging? Korpschef legt uit na klopjacht in Dendermonde

Gisterenavond plaatste de politie een bericht op sociale media over de bewuste klopjacht in Dendermonde. “Meestal communiceren we heel weinig over dergelijke zaken”, zegt Feys. “Maar als er om 23 uur ’s avonds een helikopter in de lucht zweeft, dan krijgen we daar heel veel vragen over. En dan is het belangrijk om omwonenden gerust te stellen. Bovendien gebruikt zo’n helikopter warmtecameratechnologie. Dan is het beter dat zoveel mogelijk mensen binnenblijven. Hoe meer mensen buiten zijn, hoe meer warmte de camera waarneemt en hoe moeilijker het is om de dader te vatten.”