510 euro per leerling om "digisprong" te maken, is dat genoeg? "Eerder bokkensprong als dit eenmalig is" 

De aangekondigde investering is voorlopig eenmalig. Hustinkx hoopt alleszins dat dat nog kan veranderen: "Als deze injectie eenmalig is, is het geen digisprong, maar wel een bokkensprong. Je merkt dat thuis ook, als je laptop veroudert en trager wordt dan raak je gefrustreerd en wil je op termijn een nieuwe." Er moet dus nu al nagedacht worden over de vervanging van de laptops die binnenkort zullen worden aangekocht.

Daarbovenop is het ook niet duidelijk of men gedacht heeft aan laptops voor de leraar. "Da's ook een probleem in Vlaanderen, over de leraar en z'n toestel wordt niet gesproken en dat lijkt mij nochtans essentieel", volgens Hustinkx.