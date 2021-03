Egypte berichtte amper over geblokkeerde Suezkanaal: "Staat wil alleen positieve berichten de wereld insturen"

Een week lang stond het Suezkanaal in de spotlights van de wereldpers, maar in Egypte werd er nauwelijks over bericht. "Bijna alle Egyptische media worden gedirigeerd door de staat", verklaart Ruth Vandewalle, correspondente in Caïro, in "De ochtend" op Radio 1. "Er is niet echt sprake meer van vrije pers. Het kanaal wordt sowieso zwaar bewaakt omdat het een belangrijke vaarroute is, maar meer dan ooit probeerde Egypte de wereldpers weg te houden."

"De officiele staatskranten hadden donderdag zelfs al op hun voorpagina’s geschreven dat het Suezkanaal gewoon weer open was en dat het vaartverkeer werd hernomen, terwijl het schip nog muurvast zat", zegt Vandewalle. "Dan zie je heel duidelijk hoe belangrijk het Suezkanaal voor hen is en hoe belangrijk de staat het vindt om enkel positieve berichten de wereld in te sturen."

Bekijk het verslag over de economische impact op onze bedrijven uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video: