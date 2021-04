Inwoners Stevoort starten petitie voor wandelingen rond wachtbekken

In het gebied ligt al een pad op de dijk rondom het wachtbekken, maar dat is nu niet toegankelijk. Op dit moment is het gebied volledig omheind. “Het is de stad Hasselt die geen wandelaars wil in het gebied”, vertelt Katrien Smet van de VMM. “Al bij de bouw van het wachtbekken was er hevig verzet van enkele mensen uit de buurt. Zij vreesden dat hun privacy zou aangetast worden en dat er te veel inkijk zou zijn.”