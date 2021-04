Klacht tegen Leuvense politie over geweld, politie betwist feiten

Het verhaal van de jonge vrouw is heel anders. Ze deelde via sociale media enkele beelden en doet daar haar verhaal. Volgens de vrouw zou de politie haar flat zijn binnengevallen en haar mishandeld hebben en na enkele uren in de cel aan haar lot hebben overgelaten. "Ze riepen dat ze mee moest omdat wat zij deed 'openbare dronkenschap' was", gaat haar kant van het verhaal. "Wat later sloeg een agent haar extreem hard op haar gezicht/hoofd. Ze hield een fractuur over aan haar oog en kaak.”