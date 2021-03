Krijgt vestiging van Amazon in Alabama een vakbond? "Mogelijk kantelpunt in sociale geschiedenis van Amerika"

Krijgt onlinereus Amazon een vakbond in één van zijn vestigingen in de Verenigde Staten? 6.000 voornamelijk zwarte werknemers van Amazon in Bessemer, in de zuidelijke staat Alabama, konden zich daarover tot zondag 28 maart uitspreken. Amazon verzet zich met hand en tand tegen de komst van de vakbond. Er wordt dan ook in heel de VS en de wereld uitgekeken naar de uitkomst van de stemming. Onze correspondent Björn Soenens heeft het over "een mogelijk kantelpunt in de sociale geschiedenis van Amerika. Bekijk hierboven zijn reportage.