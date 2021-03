Leuvense burgemeester trekt regel in waarbij kotstudenten maar met vier in de tuin mogen samenzitten

Kotstudenten in Leuven mogen na 10 uur 's avonds opnieuw met vier personen samenzitten in de tuin van hun kot. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani had dat eerder verboden in een burgemeestersbesluit, maar hij trekt die regel nu in. Vorige week nog kregen acht studenten elk een boete van 250 euro, toen ze 's avonds na 10 uur in de tuin zaten. Nochtans werden alle coronamaatregelen nageleefd, zeggen de studenten. Volgens de burgemeester kregen ze geen boete omdat ze daar samen zaten, maar wel omdat ze te veel lawaai maakten.