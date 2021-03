Meer wandelaars op begraafplaatsen sinds de coronacrisis: "Ze zoeken rustig plekje"

De groendiensten die de begraafplaatsen onderhouden merken het: sinds de coronacrisis wandelen we ook meer op begraafplaatsen. In Gent bijvoorbeeld zijn er 18 begraafplaatsen en ziet de groendienst niet alleen mensen die een overledene komen bezoeken, maar ook wandelaars en joggers. In Aalst komen meer wandelaars de rust opzoeken op de begraafplaats in het centrum. Ook in Sint-Niklaas is dat het geval.