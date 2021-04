Meerhout zoekt anekdotes en beeldmateriaal van zanger Zjef Vanuytsel

"Zjef was ook een vriend van iedereen. Ik ken niemand die een kwaad woord over hem kan vertellen", gaat Beyens verder. "Ik weet bijvoorbeeld nog goed dat we in Duitsland gingen vissen en dat hij iedereen er steeds begroette 's ochtends, ook al kende hij die mensen totaal niet. Dat vond ik zo schitterend aan hem."