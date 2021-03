Verontwaardiging in Mexico en El Salvador over dood Salvadoraanse vrouw in Tulum: "Politieagente brak haar nek"

Victoria Esperanza Salazar werd zaterdagavond plaatselijke tijd opgepakt door de politie van Tulum. De reden is nog niet helemaal duidelijk. De eigenaar van een buurtwinkel getuigde wel dat hij haar de toegang tot zijn winkel had ontzegd omdat ze "niet goed bij haar hoofd" leek.

Wel duidelijk is dat de arrestatie hardhandig verliep. Op beelden is te zien dat de vrouw met haar gezicht naar de grond ligt, terwijl een politieagente haar knie op haar rug gedrukt houdt, om zo haar handen op haar rug in de boeien te kunnen slaan. Salazars voeten slaan daarbij wild om zich heen. De vrouw overleed uiteindelijk aan haar verwondingen.

Uit beelden van het incident die op sociale media rondgaan, is moeilijk op te maken wat er precies gebeurd is voor de arrestatie en hoeveel tijd die in beslag nam. Op een bepaald moment staan verschillende agenten rond de vrouw (zie tweet). Ze staan te babbelen terwijl Salazar bewegingsloos op de grond ligt. Even later heffen de drie agenten haar lichaam in de laadbak van een politiewagen, haar handen zijn nog steeds geboeid. De vrouw lijkt dan al overleden te zijn of op zijn minst bewusteloos.

Opgelet: onderstaande beelden in de tweet kunnen hard overkomen.