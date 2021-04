Gemeenten zetten in op trouwen in openlucht: vanaf morgen in Aartselaar, binnenkort ook in Mol

Tot voor kort was een burgerlijk huwelijk uitsluitend mogelijk in een gemeentehuis. Nu laat de wet ook huwelijken buiten het gemeentehuis toe. In Aartselaar is het mogelijk vanaf 1 april, in park Solhof. De trouwende koppels moeten zelf instaan voor de organisatie, de financiering en de materialen. Alles moet netjes achtegelaten worden en ze mogen ze geen receptie of feest organiseren. Bij regenweer zal de plechtigheid alsnog in het gemeentehuis doorgaan.

Mol is al wel bezig met het inrichten van een nieuwe trouwzaal in het oude gemeentehuis, maar het wil daarnaast ook een buitenlocatie hebben, waar ze huwelijken kunnen organiseren."Buiten is het natuurlijk coronaveiliger. Er kunnen ook meer mensen de plechtigheid bijwonen", zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V): "Maar we kijken ook verder dan de coronacrisis. We gaan op zoek naar een locatie die op lange termijn geschikt is om huwelijken in te zegenen."