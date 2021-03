Muizen (en ook mensen) hebben het genetische potentieel om gifklieren te ontwikkelen

"Giffen zijn een cocktail van proteïnen die dieren tot wapens gemaakt hebben om hun prooi te immobiliseren en te doden, en ook voor zelfverdediging", zei Agneesh Barua. "Wat interessant is aan gif is dat het geëvolueerd is bij zo veel verschillende dieren: bij kwallen, spinnen, schorpioenen, slangen en zelfs bij sommige zoogdieren. Hoewel deze dieren verschillende manieren hebben ontwikkeld om het gif over te brengen, is een oraal systeem - waarbij het gif ingespoten wordt door een beet - een van de meest voorkomende en best bestudeerde systemen."

Barua is een doctoraatsstudent aan de Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University en de eerste auteur van de nieuwe studie, die hij uitvoerde samen met Alexander S. Mikheyev van de Australian National University.

Wetenschappers bestuderen nog steeds de oorsprong van oraal gif en ze zijn er nog niet helemaal uit. Dit onderzoek naar slangen, een groep dieren die bekend en gevreesd zijn voor hun snel werkende beet, legt nu de oude basis bloot van oraal gif.