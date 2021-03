Nieuwe fietsroute loopt langs frontlijn van Eerste Wereldoorlog: “Hopen daarmee buitenlandse toeristen aan te trekken”

Het West-Vlaams toerismebedrijf Westtoer brengt een nieuwe fietsroute uit van ongeveer 100 kilometer lang. De route loopt grotendeels langs de frontlinie van de Eerste Wereldoorlog. “De fietsroute neemt je als fietser op sleeptouw door het compleet vernielde en heropgebouwde frontzonelandschap van de Eerste Wereldoorlog”, zegt voorzitter van Westtoer, Sabien Lahaye-Battheu.

De route loopt vanuit Nieuwpoort, via de Frontzate en de IJzer naar de Dodengang en de Ijzertoren in Diksmuide. Daarna gaat de route verder langs de IJzer en het Kanaal Ieper-IJzer en passeert het de Duitse militaire begraafplaats in Langemark. Ook de Menenpoort en het Flanders Fieldmuseum in Ieper liggen op het parcours. Het eindpunt van het traject ligt in Mesen.