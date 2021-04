Vernieuwd netwerk zorgt voor nog meer fietsplezier in Vlaams-Brabant

Onder het motto ‘Iedereen op de fiets!’ is er nu ook een aanbod voor mensen met specifieke noden, wensen of beperkingen. Zo kwamen er twee toegankelijke routes bij op het vernieuwde fietsnetwerk. Het gaat om de Sportimoniumroute vanuit Vilvoorde naar Zemst en de Halle-Leeuwroute vanuit Halle naar Sint-Pieters-Leeuw. Beide routes werden gerealiseerd in samenwerking met vrijetijdsorganisatie Het Balanske uit Tielt-Winge.

Daarnaast kocht Toerisme Vlaams-Brabant recent een duofiets en een rolstoeltransportfiets aan ter waarde van 17.000 euro. Deze fietsen worden in samenwerking met Groep INTRO verhuurd vanuit de Fietspunten in Halle en Vilvoorde. Met dit initiatief breidt het verhuuraanbod van aangepaste fietsen in de provincie uit van drie naar 5vijf locaties.