NMBS activeert noodplan wegens drukte naar de kust en zet vanavond extra treinen in voor de terugtocht

Dit scenario hebben veel kustburgemeesters gevreesd, maar Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, is blij dat de NMBS vanochtend zelf ingegrepen heeft.

“Als je nu niets doet, wordt Oostende weer overspoeld door heel veel mensen. Als er hier volle treinen toekomen, krijg je het niet meer onder controle. We verwachten ook wel wat auto’s. Ook daar monitoren we sterk. Als het te druk wordt, zullen we ook aan chauffeurs vragen om terug te keren en een andere bestemming te zoeken."