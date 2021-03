Meer dan 200 huizen in Rieme geëvacueerd nadat er opnieuw  Amerikaanse vliegtuigbom gevonden was

Iedereen die uit z'n huis moet, kan terecht in het Sportcentrum De Hoge Wal van Evergem. "Wie een wandeling of een fietstochtje wil doen met dit goeie weer, kan dat uiteraard doen. Maar zij die nergens heen kunnen, vangen we hier op in het sportcentrum. Daarbij houden we heel goed in het oog dat dat coronaproof gebeurt, dat de mensen ver genoeg uit mekaar staan," legt De Maertelaere uit, "In het vaccinatiecentrum dat erbij ligt, hadden ze net voor 17.00u gedaan, waardoor we ook daar mensen kunnen zetten." Siemen had net gedaan met werken in het vaccinatiecentrum, maar kon niet naar huis. "Ik kreeg een sms'je van m'n mama dat er een bom gevonden is vlakbij ons huis. Dus ik kan voorlopig niet terug."

BELUISTER HIERONDER de getuigenis van Siemen

(Lees onder het geluidsfragment verder)