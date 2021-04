Oude rijkswachtkazerne van Lot staat te koop: "Historisch gebouw uit 1885"

De voormalige rijkswachtkazerne aan Kapellerond in Lot, bij Beersel, staat te koop voor 265.000 euro. Een historisch gebouw uit 1885, met oude gewelven en een koer. Het bijgebouw waar twee cellen in ondergebracht waren, is enkele jaren geleden al afgebroken. De kazerne werd gebouwd na een periode van sociale onrust en stakingen in de fabrieken in de buurt, waarbij de Brusselse gendarmerie moest tussenkomen. De fabrieksbazen hebben er toen bij de gouverneur op aangedrongen om een rijkswachtpost in de buurt te bouwen, zodat de gendarmerie sneller ter plaatse kon zijn.