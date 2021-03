Paaspauze? Jonathan, docent voeding, blijft lesgeven: “Koken en bakken thuis is een trend geworden”

“Wij evalueren de opdrachten aan de hand van foto’s die de cursisten doorsturen. Ze moeten ook video’s uploaden op ons leerplatform. Ik beoordeel dan de foto’s van het eindproduct en de werkwijze. Door hun werkwijze kan ik zien dat ze het zelf gemaakt hebben, omdat ze die stap voor stap moeten filmen. Op die manier kan ik al zien of het een geslaagde cake of brood is of niet.”