Van verdacht goedkope rijlessen tot dubieuze kosten: valkuilen in zoektocht naar rijschool (en tips om die te vermijden)

Getuigenissen zoals die van Tom en Kirr doen de vraag rijzen waarom dergelijke scholen mogen blijven lesgeven. Het antwoord is simpel: er is geen controle. Rijscholen worden wel degelijk onderworpen aan inspecties, maar die gaan enkel over de administratie. Als al het papierwerk in orde is, dan is de rijschool in orde. Een inspecteur kruipt dus niet mee in een wagen om te kijken hoe een lesgever precies te werk gaat. En dat zou Jeroen Smeesters van Federdrive, de koepel van erkende rijscholen, liever anders zien, zo legt hij in deze video uit (lees eronder verder):