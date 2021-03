Pearl Jam is eerste headliner van Rock Werchter 2022, ook Pinkpop uitgesteld tot volgend jaar

“Met pijn in het hart moeten we helaas de 51e editie van Pinkpop opnieuw een jaar verplaatsen.” Met die boodschap via onder meer via Twitter kondigt het popfestival uit Landgraaf in Nederland aan dat het net als Rock Werchter geen mogelijkheid ziet om nog dit jaar een editie op poten te zetten. Door corona is het vooralsnog onmogelijk een festival met massa's aanwezigen veilig te organiseren.