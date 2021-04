Politie controleert in april op alcohol en snelheid in Vlaams-Brabant

Ook onaangepaste snelheid is vaak de oorzaak van een ongeval. "En daar valt ons wel op dat er in deze coronacrisis duidelijk sneller wordt gereden", zegt de gouverneur. "Het is minder druk op de weg en dan heb je vaak vanzelf de neiging om sneller te gaan rijden. Tegelijk stellen we vast dat het aantal mensen dat onder invloed rijdt, niet daalt. Ik denk dus dat het absoluut nodig is om ook in coronatijden deze controles te blijven houden", aldus Spooren.