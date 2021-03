Politie gaat extra controleren tussen de bloesems

"Bij het mooie weer is er het gevaar dat er veel mensen naar hier zullen komen", zegt burgemeester van Borgloon Eric Awouters (Open VLD). "Wij gaan dat dan ook dagelijks opvolgen en kijken of we moeten bijsturen. En eventueel op heel drukke plaatsen gemeenschapswachten inschakelen." Het doorkijkkerkje in Borgloon is zo'n plaats waar er misschien wat kan geholpen worden om de vele bezoekers in goede banen te leiden. "Zo'n gemeenschapswacht kan ervoor zorgen dat er niet te veel mensen samen in het kerkje binnengaan. Maar we rekenen ook op het gezond verstand van de mensen."