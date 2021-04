Experten vinden Coronalert-app gemiste kans: "Dit had paspoort voor vrijheid moeten zijn"

Naast de bedenkingen over de app gaat het in de uitzending over geanonimiseerde data die via onze telefoons verzameld worden. De Hert stelt zich bijvoorbeeld vragen bij de rol van telecomoperatoren die geanonimiseerde rapporten doorsturen naar de overheid en politie om te kijken of en hoe we ons met z’n allen aan de coronamaatregelen houden. Of naar steden om te zien wie komt shoppen en hoe rijk die is.

"Als de politie zo performant kan weten waar we onze telefoons gebruiken, is dat een nieuwe politiebevoegdheid waarover gepraat moet worden. Het probleem is dat de overheid er niks aan doet, want zij is zelf de grootste afnemer van die rapporten", aldus De Hert.