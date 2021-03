Rapport inspectiedienst: "Londense politie handelde op gepaste manier tijdens wake voor Sarah Everard"

Nog volgens de waakhond kon een dergelijk evenement plaatsvinden omdat "het recht om te protesteren ook tijdens een pandemie" van kracht blijft. Maar een evenement plannen dat zou voldoen aan de coronaregels was niet realistisch gezien het tijdsbestek en het aantal mensen dat de wake wilde bijwonen, aldus nog de HMICFRS.



De 33-jarige Sarah Everard verdween op 3 maart op weg naar huis na een bezoek aan een vriend in het zuiden van Londen. Haar lichaam werd een week later in Kent gevonden. De hoofdverdachte, de 48-jarige Wayne Couzens, sloot zich in 2018 aan bij de Met Police, de Londense politie. Hij stond vooral in voor de bewaking van diplomatieke gebouwen.

De moord maakte in het Verenigd Koninkrijk een debat los over de veiligheid van vrouwen op straat. Onder de hashtag #SarahEverard deelden vrouwen hun ervaringen. Dat de hoofdverdachte van de moord een politieman is, maakt het verhaal nog aangrijpender. In een opiniestuk in de Britse tabloid The Sun schreef minister van Binnenlandse Zaken Patel dat ze haar rol zou gebruiken "om vrouwen en meisjes te beschermen".