Rechtbank Mechelen houdt digitale inleidingszittingen zodat zaken sneller kunnen starten

Het project is voorgesteld in aanwezigheid van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Op zo'n inleidende zitting wordt vaak alleen maar de datum vastgelegd waarop de rechtzaak zal behandeld worden. "Door op voorhand met elkaar te communiceren over pleitduur, bekentenis van schuld en eventueel al welke strafmaat het openbaar ministerie zal vorderen, kan de behandeling van het dossier veel preciezer worden ingeplant", zegt Theo Byl, voorzitter van rechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. "Op deze manier zullen we veel meer kunnen behandelen tijdens de fysieke zittingen en de doorlooptijd tussen inleidingszitting en behandeling wordt met vier maanden verkort. Voor alle betrokkenen is dat belangrijk, zij zitten in spanning en willen hun proces zo snel mogelijk op de agenda."