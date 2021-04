Recreatiedomeinen verwachten veel volk deze week, maar reserveren is nog niet nodig

De provincie roept op om een alternatieve uitstap in het achterhoofd te houden, als het te druk zou worden in de provinciale domeinen. An Vervliet van het provinciebestuur vraagt om de website en facebook van de provinciedomeinen in het oog te houden. De domeinen zetten daar info op als het te druk zou zijn in pakweg De Ster of Puyenbroek of Nieuwdonk. Al verwacht ze geen overrompeling: "Het seizoen is nog niet gestart, de openluchtzwembaden en de minigolfterreinen zijn nog gesloten, die kunnen ten vroegste op 1 april open gaan."

"Het is niet de bedoeling dat we domeinen sluiten, we gaan wel de mensen aanspreken als het echt te druk is en mensen mondmaskers moeten dragen of onveilig omgaan met de coronaregels."