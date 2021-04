Alle bewoners en tweedeverblijvers Knokke-Heist krijgen rouwkaartje overleden burgemeester Lippens

Op de voorzijde van het rouwkaartje staat een klassiek zwart-wit portret van de burgemeester. Aan de binnenkant is de eerste strofe uit "O! ‘t Ruisen van het ranke riet" van Guido Gezelle opgenomen. Dat is het favoriete gedicht van Lippens. De achterzijde van het rouwkaartje is een zwart-wit beeld van een strandhoofd dat bij hoogtij overspoeld wordt en waar de burgemeester, in felrode jas en witte broek, nonchalant met zijn handen in zijn broekzakken door het zeewater stapt.