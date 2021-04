Spontane staking bij De Lijn in Genk

Bij De Lijn is de manier van plannen onlangs aangepast en de chauffeurs zijn daar niet over te spreken. Enkele chauffeurs zijn vanochtend ook niet uitgereden. Vooral op de stadslijnen in Genk rijden er minder bussen.

Straks is er een overleg tussen de chauffeurs en de directie. Als je wilt weten of jouw bus rijdt, dan kijk je best even op de website van De Lijn.