Stad Ieper gaat 12.000 ton slib uit vestinggrachten graven: "Ecologisch evenwicht in het water is verstoord”

"Ook de waterstand vormt nog een hindernis voor de werken", zegt Depeghel. “We gaan moeten kijken hoe hoog het water staat, want we moeten met drijvende boten op het water werken. Is de waterstand goed, dan kunnen we in juli of augustus beginnen. Anders moeten we wachten tot het water hoog genoeg is. En dan spreken we over september of oktober.”

Met het project wil de stad het waterleven in de grachten meer kansen geven. “Daarnaast is er extra capaciteit nodig om water te bufferen. Door de klimaatverandering komen er hevigere regenbuien op ons af, waardoor de kans bestaat dat Ieper overstroomt. Hopelijk komt het nooit zover, maar net daarom moeten we nu actie ondernemen”, besluit Despeghel.