Persfotograaf die steracteur Brad Pitt kon fotograferen in Brussel: "Het was een speciale dag" 

De Amerikaanse steracteur Brad Pitt (57) verblijft momenteel in Brussel. Hij landde gisteren met zijn privé-jet en bezocht de voorbereiding van de tentoonstelling van een bevriend kunstenaar. Pitt zou overnacht hebben in hotel Amigo, in hartje Brussel. Daar wachten pers en fans nu om een glimp van de acteur op te vangen. Maar de acteur zou ons land intussen al verlaten hebben. We konden wel even praten met de fotograaf die gisteren Brad Pitt kon spotten.