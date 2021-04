Nieuwe opleiding Defensie en Veiligheid in Genk en Heusden-Zolder

De opleiding Defensie en Veiligheid start in september en is voor jongeren van het 5de en 6de middelbaar TSO. In de opleiding krijgen ze naast theorie ook veel praktijklessen vanuit het werkveld. "Je maakt een observatiedag mee in de gevangenis of in een politiezone, je krijgt les in de brandweerschool, je gaat met defensie op meerdaagse", legt directeur Ester Vandyk van De Wijzer uit. "Het is heel praktisch en actief, gecombineerd met de theoretische basis van een TSO richting."