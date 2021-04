Testcentrum in Alken levert wereldwijd grootste aantal patiënten aan bij testen vaccin Johnson & Johnson

"Het aantal patiënten dat aan de studie deelgenomen heeft, is het tweede grootste na de Verenigde Staten", zegt Erik Buntinx van Anima Researchcenter. "En daarbij is Anima het grootste centrum van de hele wereld. Dus wij hebben het meest aantal patiënten in die studie aangeleverd in de hele wereld. En dat is een aantal topmanagers niet ontgaan."