Vaccinatiecentrum Noorderkempen legt reservelijst aan om alle vaccins nuttig te gebruiken

Er wordt voortaan met reservelijsten gewerkt, voor 65-plussers en voor mensen jonger dan 65. "Er zijn dagen dat we geen overschotten hebben, maar vorige week was er een probleem met zo'n 200 uitnodigingen", zegt Cindy De Roeve van de Eerstelijnszone Noorderkempen. "Wij waren niet op de hoogte en de mensen ook niet. Dus hadden we vaccins over. Dat willen we in de toekomst vermijden en daarom werken we met die lijsten." Wie zich aanmeldt, wordt opgebeld om zo snel mogelijk te komen als er vaccins over zijn.