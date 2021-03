Vermiste meisjes teruggevonden in Brussels hotel, vier verdachten aangehouden voor verkrachting

Politie en parket verspreidden op 21 maart een opsporingsbericht voor twee meisjes die het laatst gezien waren aan het Koningin Fabiola Ziekenhuis in Laken. Enkele dagen later werden de tieners aangetroffen in een hotel in Schaarbeek, in het bijzijn van vier jongemannen.

De Franstalige krant La Dernière Heure meldde gisteren dat de vier mannen er van verdacht worden de meisjes te hebben verkracht. Het Brusselse parket kan die berichtgeving vandaag bevestigen. “De vier verdachten werden door de Brusselse onderzoeksrechter aangehouden en in verdenking gesteld van verkrachting op minderjarigen van minder dan 16 jaar en meer dan 14 jaar oud, met de verzwarende omstandigheid dat de feiten gepleegd werden door meerdere personen.”

De vier verdachten zouden de feiten ontkennen. Het parket geeft voorlopig geen verdere commentaar. Mogelijk gaat het om een geval van loverboys, tienerpooiers.