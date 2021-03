"Na applaus de erkenning": Vlaamse regering bereikt akkoord met zorgsector over meer koopkracht en extra handen

Negen maanden is er hard onderhandeld over het sociaal akkoord voor de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Vanmorgen vroeg werd het definitief afgeklopt. "Een bewijs dat het sociaal overleg werkt", klonk het op de digitale persconferentie achteraf. "Na het applaus komt de erkenning met die sociaal akkoord", verwoordde Mark Selleslach van de christelijke vakbond ACV het. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaat het om een "ongeziene investering in de zorg- en welzijnssector".

De Vlaamse regering trekt onder meer 165 miljoen euro uit om ruim 3.700 extra werknemers aan te trekken. Extra handen om de werkdruk te verlagen, vooral in de ouderenzorg, de kinderopvang en de gehandicaptenzorg. Die inspanning komt bovenop het al voorziene uitbreidingsbeleid van zo'n 10.000 extra jobs in de zorgsector, een investering van ruim 560 miljoen euro). "Met dit akkoord zetten we een echte turbo op de tewerkstelling in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren", aldus Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Er zijn ook maatregelen afgesproken om de koopkracht van het personeel in de zorg- en welzijnssector te verhogen. Zo was al beslist dat het personeel in de woonzorgcentra gemiddeld zes procent opslag krijgt vanaf deze maand, na de zware inspanningen in de coronacrisis.

Na het bereiken van het sociaal akkoord ligt de uitdaging nu bij de concrete uitvoering ervan, en vooral bij de invulling van de vacatures. "Instroom vanuit onderwijs blijft cruciaal", zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). "Om extra handen aan het bed te krijgen, hebben we daarnaast de ambitie om de komende jaren elk jaar 10.000 werkzoekenden, mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt of mensen die ontslagen worden, naar een job in de zorg op te leiden."