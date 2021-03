Volvo brengt een stukje Zweden naar België: alle werknemers kunnen half jaar geboorteverlof opnemen

Ook dat is belangrijk in die strijd om voor goede nieuwe medewerkers, zegt De Stobbeleir. "Waar in het verleden mensen misschien meer belang hechtten aan een hoger loon of een bedrijfswagen zie je dat dat bij die nieuwe generaties anders is: dat evenwicht tussen werk en gezin is belangrijk, gezondheid, kunnen bijleren. Het is dus niet verrassend dat bedrijven meer en meer naar zulke zaken kijken."