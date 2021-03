Vrouw uit Evergem maakt huis van grootouders na in lego: “Zo heb ik een tastbare herinnering”

Melissa Matthys startte 10 jaar geleden met bouwwerken uit Lego. “Alles begon op een kerstmarkt in Keulen”, herinnert ze zich. “We waren op zoek naar beeldjes in kerstthema. Plots zagen we een legowinkel waar ze kersthuisjes verkochten. Dat leek ons nog fijner: elk jaar een huisje bouwen. Dat was zodanig leuk dat we verschillende sets hebben gekocht.”