Woonwagenbewoners willen niet weg uit woonwagenpark Aarschot: "Ook niet als we de woonwagen mogen ruilen voor een villa."

"Volgens de stad Aarschot moeten alle woonwagenbewoners hier weg", vertelt Pol. "Maar we zijn het er niet mee eens, want we zijn een beschermde cultuur. Volgens de Europese wet moeten ze ons naar een andere woonwagenzone sturen als ze ons weg willen. Maar ze willen ons in een kleinschalig woonproject duwen, in een huis voor drie personen. Dat is voor ons geen optie, want we zijn met vijf. Maar een huis is sowieso geen optie, want het rondtrekken zit in ons bloed. Dat is al eeuwenlang onze cultuur, en we willen dat in ere houden voor onze voorouders. Als we dit kunnen ruilen voor een villa, kiezen we nog voor onze woonwagen, want in een huis worden we ongelukkig."