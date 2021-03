Ziekenhuizen moeten 6 op de 10 bedden op intensieve zorg vrijhouden voor COVID-19: "We houden ons hart vast"

Naast meer bedden voor covidpatiënten moeten de ziekenhuizen vanaf dinsdag ook 15 procent extra bedden voorzien. Iets wat Geert Meyfroidt, intensivist van het UZ Leuven en voorzitter van de Belgische vereniging voor Intensieve Geneeskunde, nochtans absoluut wilde vermijden.

"We hebben gezien dat er tijdens de eerste golf in die extra bedden ongeveer 6 procent meer sterfte was", zei Meyfroidt gisterenavond in "De Afspraak" op Canvas. "We moeten daar geen doekjes om winden, de kwaliteit van de zorg in die extra bedden is wat lager", zegt Margot Cloet. "Je moet bij die extra bedden ander personeel zetten, mensen met wat minder expertise, personeel met minder tijd."